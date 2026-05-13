公務員宿舎の共益費をオンラインカジノに使ったなどとして在宅起訴されていた裁判官の男についてです。最高裁判所は13日、裁判官訴追委員会に対して罷免するよう請求しました。新潟簡易裁判所の裁判官、森本暁史被告52歳は、2023年4月から去年5月までの間、横手市にある国家公務員宿舎の共益費、合わせて278万5,200円を着服。その金の一部をオンラインカジノの賭博にあてたなどとして、先月17日に業務上横領と常習賭博などの罪で在