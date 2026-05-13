桑田佳祐が、6月24日にリリースするCDシングル『人誑し / ひとたらし』の完全生産限定盤に、『あかね噺』原作作画担当の馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』が同梱される。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 本作の表題曲は、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題