GRe4N BOYZが、デジタルシングル「ペリドット」を5月22日0時にリリース。あわせてPre-add／Pre-saveキャンペーンも本日よりスタートする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Ado、ヤバイTシャツ屋さん、GRe4N BOYZ……テーマパークとのコラボ楽曲が生むワクワク） 「ペリドット」は、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソングとして、番組リニューアルとなる3月30日の放送から