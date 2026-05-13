日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円８４～８５銭と前日に比べ３４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円７７～８１銭と同２５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０６～０８ドルと同０．００４１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS