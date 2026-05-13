エディオンは、大阪市中央区難波の「なんば広場」の隣接地に、新業態店舗「なんば GATE」を6月4日にオープンする。●買い物や観光の合間に気軽に立ち寄れる新スタイル「なんば GATE」は、「ご当地アイス」や各種ドリンクを提供するテイクアウト専門の飲食コーナー「e＋スタンド」と、アミューズメント（カプセルトイ）コーナー「ガチャ牧場 Plus」で構成される新業態の店舗。店名には、エディオン各店舗や大阪・ミナミの街へと