【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が6月24日にリリースするニューシングル「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、TVアニメ『あかね噺』原作作画担当の馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した“桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド”が同梱されることが決定した。 ■桑田佳祐×あかねが背中合わせでギターセッション 本アイテムは、TVアニメ『あかね