【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のCDを6月17日に発売する。 ■ジャケットにはアニメのヒロイン・超てんちゃんが登場 今回の発表にあわせてCDジャケットの絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気のアニメのヒロイン・超てんちゃんが描き下ろされた特別仕様となっている。 TVアニメ『NEEDY GIRL