ムービン・ストラテジック・キャリア [東証Ｇ] が5月13日大引け後(18:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は6.6億円となった。 併せて、1-6月期(上期)の同利益を従来予想の10.6億円→15.7億円(前年同期は9.6億円)に47.8％上方修正し、増益率が9.8％増→62.3％増に拡大する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の22.9億円→26.7億円(前期は17.5億円)に16.5％上方