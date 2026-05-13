ア・リーグ東地区で最下位に沈むレッドソックスを巡り、起死回生のトレードプランが浮上した。地元ラジオ局『98.5 The Sports Hub』のベテランパーソナリティー、マイケル・フェリガー氏が、チームはジャレン・デュラン外野手とブライアン・ベヨ投手をエンゼルスに放出し、代わりにマイク・トラウト外野手を獲得するという情報を提供した。 ■レッドソックスついにデュラン放出？ 吉田正