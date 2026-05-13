舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』は13日、チェンソーマン役で出演予定だった仲宗根豊が降板すると発表した。体調不良のため一定期間の休養が必要になったと説明した。【写真】クオリティ高すぎ…仲宗根豊が演じる予定だったチェンソーマン同作の公式サイトに「重要なお知らせ」を掲載。「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根豊さんにつきまして、体調不良