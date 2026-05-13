ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）の新たな場面写真8枚が解禁された。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーらおなじみのおもちゃたちに加え、最先端タブレットの“リリーパッド”や、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら、新たな4つのおもちゃたちの姿が明らかになった。【画像】新キャラのアトラス、スマーティ・パンツ、スナッピー日本では1996年に公開された『