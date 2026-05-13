中国のジャイアントパンダ国家公園にある四川崇州管理ステーションがこのほど公開した最新の赤外線カメラ映像には、発情期を迎えた2頭の野生パンダが森の中でじゃれ合ったり、頭をすり寄せたり、抱き合ったりする姿が収められ、まるでメロドラマに出てくる「恋愛シーン」のようだと話題を呼んでいます。毎年2〜5月はジャイアントパンダの発情期です。メスの排卵期は非常に短く、一度逃すと自然な受胎は難しくなります。受胎から出