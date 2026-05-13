チョーヤ梅酒は、梅果汁入りの清涼飲料「CHOYA 夏梅（なつうめ）」など数量限定の2商品を2026年5月12日から順次発売する。フルーティーな香りとまろやかな酸味いずれも、梅の最高品種とされる紀州産南高梅を使用。酸味料、香料、着色料不使用の無添加飲料「夏梅」と「夏梅ソーダ」が26年も限定で登場する。「CHOYA 夏梅」は、砂糖でじっくりとエキスを抽出した梅果汁と、酸味を楽しめる梅エキスを使用し、フルーティーな香りとまろ