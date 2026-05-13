スーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日東京・新橋演舞場）から、アシタカ役の市川團子、サン役の中村壱太郎、エボシ御前役の中村時蔵の扮装写真が公開された。【写真】化粧も“サン”再現！スーパー歌舞伎『もののけ姫』中村壱太郎の扮装写真あわせて、15秒のスポット映像も解禁された。3人の凛々しい動きと真っすぐ射貫くような視線は、まさに人間と自然が衝突していく過程や、共生を巡り戦うそれぞれの力強さを彷