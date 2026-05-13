テレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（7月放送スタートテレビ朝日系）の新キャラクターのビジュアルとキャストが発表された。ユリウスにエルサとの結婚を命じた、ラルト国の王太子・アレクシス役を木村良平、ユリウスと同じくアレクシス王太子の側近であるイエレ役を鈴木崚汰が演じる。【画像】黒髪で潔癖！鈴木崚汰演じる『きみ愛』新キャラクター木村演じるアレクシス・ヨ