佐野元春が、9年ぶりとなるスポークンワーズ・ライブ『佐野元春スポークンワーズ・ライブ 2026「In Motion - 空気」』を開催することが決定した。45周年アニバーサリーツアーを成功のうちに終えたばかりの佐野が、新たな表現へと動き出す。【動画】佐野元春 and ザ・ハートランド『LAND HO!横浜スタジアム1994.9.15』トレイラースポークンワーズ・ライブは、朗読や語りを軸に、音楽、即興演奏、ステージ表現を融合させた佐野元