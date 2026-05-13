Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、日本のみならず世界でも大きな反響を呼んでいる。Netflix週間グローバルTOP10（非英語番組部門）で2週連続4位にランクイン。日本国内で2週連続1位を獲得したほか、香港、韓国、シンガポール、タイ、台湾、ベトナムでもTOP10入りした。【動画】“地獄”みたいな人生を“欲望”だけで生きてきた特別映像本作は、独自の六星占術と「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈な言葉で時代