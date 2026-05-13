MISIAのラジオ番組『MISIA 星空のラジオ 〜Sunday Sunset〜』（NHK FM）に松任谷由実がゲストで登場する。5月17日、24日の2週にわたって放送される。【画像】仲良さそう！松任谷由実×MISIAの2ショットMISIAのデビュー以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきた2人。今年3月からNHK総合で放送中のドラマ『ラジオスター』（毎週月〜木曜午後10：45）の主題歌でMISIAが歌唱する「舟いっぱいの幸を」では松任谷