熊本市は、対象の市民に郵送した固定資産税の通知書について「別の人の名前と納税額」が載った領収書を誤って送付していたと発表しました。 【写真を見る】"他人の名前と納税額"を誤送付同日郵送は14万8000件 固定資産税の通知書「気づいた人は市役所に連絡を」熊本市 誤って送った件数は明らかになっていません。 熊本市が記者会見を開いて説明 熊本市の担当者「大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした