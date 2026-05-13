特定技能の在留資格で農業に従事するベトナム国籍の男が逮捕されました。「許可なく髪を切る」という資格外の活動をして報酬を得た疑いが持たれています。 【写真を見る】押収品のハサミやバリカンなど まるで理容師？ 押収品を公開 5種類以上のバリカンに、ハサミ…13日に警察が事件の押収品を公開しました。 記者「男は、これらの道具を使って客の髪を切り、報酬を得ていたということです」 容疑者の在留資格は"農業" 出入