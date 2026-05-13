韓国発のボーイズグループ・ATEEZが、７月29日に日本で5枚目となるシングルをリリースすることが13日、発表された。日本で新シングルをリリースするのは、2024年1月にリリースされた「Birthay」以来、約1年10ヶ月ぶりとなる。【ライブ写真】それぞれの魅力を放ち…ソロステージ中のATEEZ今作は、ファンクラブのみを対象としたATINY盤、写真違いのフォトブック36ページが付属した初回盤A、B、CDのみとなる通常盤とフラッシュプ