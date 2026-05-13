お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀（29）、後藤拓実（29）、石橋遼大（29）が13日、神宮で行われたヤクルトー阪神戦の試合前ファーストピッチを務めた。午後6時から試合開始予定だったが、ゲリラ豪雨のため開始が遅れるアナウンスが。雨を逃れるためスタンドのファンはまばらになり、ヤクルトのベンチからは選手たちも一時的に姿を消すという状況での登場となった。後藤は「僕らが出てきた瞬間、誰もいなくなったんですけど