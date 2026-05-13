アニメ映画『超かぐや姫！』のかぐや役・夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役・早見沙織が出演するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第2弾が、きょう13日午後10時からプレミア公開される。今回は、「ワールドイズマイン CPK! Remix」を披露する。【画像】儚すぎる…！「THE FIRST TAKE」に出演した早見沙織演じるヤチヨ1日に公開された動画第1弾では、「ray 超かぐや姫！Version」を披露。プレミア公開時の同時接続数が5万人を超え、