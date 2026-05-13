◎ソフトバンク・上沢は、自主トレで指導した藤原のプロ初登板を前に「球団のアプリから見ます。リアルで見るより映像で見る方が見やすいです」。確かにその通りかもしれません。◎DeNA・相川監督は、捕手の九鬼の特徴を聞かれると「めっちゃ足速いんだよ。全く速そうに見えないでしょ？走り方も決して格好良くないんだけど、走塁のスピードはチームトップクラスだから」。ファンの皆さんもぜひ注目してみてください。◎バン