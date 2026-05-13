2026年3月期決算の上場企業の純利益合計額が、過去最高だった前期を超えて6年連続で増益となる見通しであることが13日、SMBC日興証券の調べで分かった。人工知能（AI）に関連する業界や、日銀による利上げで利ざやの改善が期待される銀行がけん引する。中間集計の段階だが、最終的に前期比5.2％増の56兆7190億円になるとみている。対象は、東京証券取引所の最上位市場「東証プライム」に上場する企業が中心。12日までに決算を