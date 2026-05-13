広島は１３日、８月６日・巨人戦（マツダ）で、「ピースナイター２０２６」を開催することを発表した。始球式はＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのメンバー、村上信五が務める。祖父が広島県出身で広島に深い縁があることから、大役を務めることとなった。また、首脳陣、選手は昨年に続き「８６特別ユニホーム」を着用する。デザインの詳細は後日発表される。今年で１９回目の開催となる「ピースナイター」。慰霊の意を表すとともに、