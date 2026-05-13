シリーズSDGs、「地球を笑顔にするWEEK」です。育児や介護などの「ケア労働」を担い、キャリアを諦めてきた女性たちはイギリスで140万人にのぼります。「再び働きたい」という思いを後押しする鍵は、“服”にありました。イギリス・ロンドンにある就活支援センター。ここでは、一風変わったあるサポートをしてくれます。記者「ここに並んでいるのは、すべて女性用の仕事着です。スマート・ワークスでは、様々な理由で仕事を失って