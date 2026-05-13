今でこそ生涯独身の人は珍しくありませんが、少し上の世代だと「結婚するのが当たり前」という考えを持っている人も少なくありません。筆者の友人の女性も、自分の父親にそういった価値観を押しつけられていると感じていました。しかし父の死後、秘められた本当の想いを知ることに……。 「結婚しろ」とうるさい父