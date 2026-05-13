JR四国／四之宮和幸 社長 JR四国が13日、グループ全体の2025年度の連結決算を発表しました。本業の鉄道に加えてホテルや不動産事業なども好調で、グループ全体の収益は「過去最高」となりました。 （JR四国／四之宮和幸 社長）「5年前に作った中期経営計画、それを上回る結果を出せたということは本当に関係の皆さまに感謝申し上げたい」 JR四国グループ全体の2025年度の営業収益は前年度より4割ほど