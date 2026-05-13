女子プロレスラーでタレントの上原わかなが13日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】ド派手ショットで30歳 「IT’S MY BIRTHDAY！」と書き出し、「30歳になりました」と投稿。「HAPPY BIRTHDAY」のバルーン文字が貼られ、金銀のテープがつるされている壁をバックに、「HAPPY BIRTHDAY」のたすきをかけ、リングコスチュームでポーズを決めるド派手な