大ヒットドラマ『HEROES／ヒーローズ』や『ナッシュビル』で知られる俳優ヘイデン・パネッティーアが、18歳の時に裸の著名な男性俳優と一緒にベッドに入るようお膳立てされたと、衝撃の告白をした。【写真】透明感ある笑顔「ヘイデン・パネッティーア」フォトギャラリー生後4ヵ月でモデルデビューを果たし、幼い頃からエンターテイメントの世界で活躍してきたヘイデンが、このたび回顧録『This Is Me: A Reckoning（原題）』を