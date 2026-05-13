◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１３日、栗東トレセン母に１６年のオークス馬シンハライトを持つアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、武豊騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執りＤＰコースを３頭併せで最先着。９６年エアグルーヴ以来、当レース４勝目を目指す鞍上。１週前追い切りへの騎乗後、栗東トレセンで取材に応じた。―今日の追