スーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）で主人公・アシタカ役を演じる市川團子の扮装（ふんそう）写真が１３日、初公開された。宮崎駿監督が原作、脚本、監督を手掛け、壮大な自然んと人間の物語を描いた「もののけ姫」がスペクタルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎に。呪いをかけられた少年・アシタカ（團子）、山犬に育てられた少女・サン（中村壱太郎）、エボシ御前（中村時