◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン力強いフットワークが順調さを表していた。エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）の最終追い切りは坂路で２頭併せ。僚馬トリエンナーレ（３歳未勝利）の１馬身半後ろを追走し、半馬身の遅れとなったが馬なりのまま終えた。森一誠調教師は「リズム良く走れていましたし、ラスト