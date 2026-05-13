◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）悪天候でシートが敷かれているため、試合開始は１５分遅れの１８時１５分開始となることが決まった。阪神は１０−０と快勝した１２日のヤクルト戦から６番・左翼を福島から小野寺に変更して臨む。前夜（１２日）は打順を大幅に変更し、不動の２番打者・中野が５番、森下もプロ初となる２番で出場していた。先発マウンドに上がるのはここまで５登板で４完封と、圧倒的な