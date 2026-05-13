◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）をはたき込み、初日から４連勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を押し出し、２勝２敗の五分に。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）に突き落とされ、１勝３敗。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）に押し出され、３敗目。小結・