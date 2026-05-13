ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日（金）に公開！ウッディとバズ、ジェシーらおなじみのキャラクターの前に、突如現れた最先端タブレットのリリーパッドや、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら新たな４つのおもちゃたちの姿を映した場面写真8枚が一挙解禁されました。 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』場