俳優の竹内涼真が１３日に自身のＳＮＳを更新。愛犬を溺愛する最新ショットを公開した。竹内はインスタグラムに「今日は私たちの愛犬を祝う日です。ネロ、愛してる」とつづると、愛犬にキスするショットをアップ。愛犬が仰向けになって寝ている姿や、なでる様子も公開した。この投稿にファンからは「かわいいねっちゃんたくさん愛してあげて！！！」「めっちゃ可愛い」「ネーロちゃんかわいいし凉真くんの愛に溢れてる写真