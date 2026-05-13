大阪府の吉村洋文知事（中央）と記念撮影する平野流佳選手（右から2人目）と近江谷杏菜選手（同4人目）ら＝13日午後、大阪府庁大阪府は13日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックで活躍した府内ゆかりの選手を表彰した。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんには「感動大阪大賞」を贈った。「感動大阪賞」にはスノーボード男子ハーフパイプ4位の平野流佳選手ら8人を選んだ。三浦さんは府内の高校