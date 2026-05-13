実用化すらしていないサービスなのに、年8億円の売り上げがあるとウソを言い、投資ファンドから16億円余りをだまし取った疑いで、医療系スタートアップ企業の元社長が逮捕されました。医療関連会社「MTU」の元社長・原拓也容疑者（38）は、「自社のサービスは約50の医療機関に導入され、年間8億円の売り上げがある」と言って投資ファンドに買収を持ちかけ、約16億円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、この