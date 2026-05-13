◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は、結びで西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）を下し、初日からの連勝を4に伸ばした。立ち合いに圧力を受けて攻め込まれたが、落ち着いて対応し、最後は前に出る相手を冷静にはたき込んだ。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）を下して2勝目を挙げ、星を5分に戻した。立ち合い