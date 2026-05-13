フィギュアスケート世界選手権で、女子フリーの得点を待つ坂本花織（右）と中野園子コーチ＝3月27日、チェコ・プラハ（共同）フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）は地元神戸市を拠点に続けた21年4カ月の競技生活に終止符を打ち、二人三脚で歩んできた恩師と同じ指導者の道に進む。記者会見にサプライズで登場した中野園子コーチに「（神戸から）世界に羽ばたく選手をたくさん育てていけるように頑張っていく」と思