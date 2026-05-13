しんぶん赤旗の記者に対し、「調子にのって刺されないように」などと脅迫したとして、会社員の男性が書類送検されました。脅迫の疑いで書類送検されたのは、会社員の男性(50代)です。捜査関係者によりますと男性は2025年11月日本維新の会の藤田文武共同代表が「しんぶん赤旗」記者の名刺画像を投稿したSNSを引用し、その記者を名指ししたうえで、「顔もあちこち出ているから、調子にのって刺されないように前後左右気を付けないと