市川團子（22）中村壱太郎（35）中村時蔵（38）が出演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場）の扮装（ふんそう）写真が13日、解禁された。呪いをかけられた少年アシタカを團子、山犬に育てられた少女サンを壱太郎、エボシ御前を時蔵が演じる。人間と自然との共生や衝突を描いた作品で、解禁ビジュアルの3人の真っすぐで射貫くような視線が、それぞれの力強さを思わせる。26年はスーパー歌舞伎初演