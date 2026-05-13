ワンコが猫ちゃんとおもちゃの取り合いをしていたら、優しく猫パンチされて…？ワンコの大げさすぎる反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「仲いい！」「驚き方が可愛すぎ」といった声が寄せられています。 【動画：『おもちゃを奪い取った猫』VS『取り返したい犬』→優しく猫パンチされたら…ビビりすぎてしまった『表情』】 ワンコVS猫ちゃんの攻防戦 YouTubeチャンネル「う