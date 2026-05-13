ワシントン条約で保護の希少種か。岐阜県垂井町でカメが見つかりました。 【写真を見る】ワシントン条約で保護されている｢インドホシガメ｣? 住宅の駐車場で… 体長約20センチ 譲渡や販売には登録や許可が必要 持ち主の手がかりなし 岐阜･垂井町 見つかったのは、インドやスリランカなどに生息する「インドホシガメ」とみられるカメです。 5月10日、垂井町の住宅の駐車場で見つかり警察に届けられました。体長約20センチで甲羅の