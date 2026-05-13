チェジュ航空は、日韓線を対象とした「夏旅特価セール」を5月13日から19日まで実施する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は5月13日から9月30日まで。アプリ限定で割引コード「JPNKOR2605」を入力すると、最大20％オフとなる。さらに、6月に新規就航する神戸〜ソウル/仁川線では、割引コード「KOBESTART」の入力で最大60％オフとなる。予約期間は5月17日まで、搭乗