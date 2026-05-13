山形県内では今月に入って少なくとも３人が、山でクマに襲われたことが分かっていて、県が注意を呼びかけています。 県内では今月に入り、朝日町と上山市で山菜採り中の人身事故が発生しています。また、酒田市の山で遭難し遺体で見つかった男性が、クマに襲われ死亡した可能性が高いことが分かっています。 吉村知事「県としても非常に残念なことと受け止めている。情報発信アプリの導入や、ＳＮＳ、新聞広告を活用した広範な注