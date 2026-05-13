ソフトバンクの公式Xは13日、DeNAから電撃トレードで移籍してきた山本祐大選手のインタビュー動画を発表しました。突然の移籍が発表された12日には「トレードの話を急に聞いて、驚きがあって、いろいろな感情が湧いてきている」と素直な心境を話していた山本選手。一夜明けた13日、福岡にて会見を行った際には「徐々に落ち着いてきて、ソフトバンクでしっかり活躍することを想像しながら今日を迎えたのですごくわくわくしています