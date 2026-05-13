◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を押し出し、２勝２敗とした。過去３戦全勝の相手に、強い当たりから相手を挟み込むように出て行き勝利とした。初日、２日目は、立ち合いの踏み込みが弱く、連敗したが、前日は力強い相撲で初日を出した。西前頭筆頭・隆の勝（湊川）に強い当たりから休まず攻めた。この日、星を五分に戻し、波に乗りたい。